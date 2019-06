As Eleições Europeias de 2019: É a fragmentação, estúpido!

A sensação é um pouco de anti-clímax. As eleições europeias de 2019 não trouxeram o que os media nos tinham prometido, ou seja, a conquista populista da União Europeia, ou pelo menos do Parlamento Europeu, pelo que o interesse se desvaneceu rapidamente. Alguns artigos mencionaram o “pico do populismo” ou a “onda verde” mas, no fundo, os media já tinham seguido em frente. Até Fareed Zakaria, perfeito barómetro da opinião das elites, não foi mais longe do que um brando “As Crises do Ocidente Acabaram, Mas a Fúria Populista Permanece.”

