Turistas encontram câmara escondida em Airbnb de Matosinhos

Duas turistas da Malásia encontraram, esta quinta-feira, uma câmara escondida na casa de banho do apartamento em que estavam alojadas, em Leça do Balio. Contactada pelo PÚBLICO, a Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou a ocorrência e anunciou que vai emitir um comunicado acerca da situação.

O dono do alojamento admitiu ao PÚBLICO “não saber” como a câmara apareceu instalada na tomada. O proprietário - segundo o perfil do serviço de reservas Airbnb, engenheiro electrotécnico de profissão - adiantou estar “a tentar descobrir” a origem do incidente.

De acordo com a publicação no Facebook de uma das malaias, a PSP foi chamada ao local, onde procedeu à remoção do dispositivo instalado numa tomada da casa de banho do apartamento, por cima do lavatório.

As turistas voltaram a participar a ocorrência na Esquadra de Turismo da PSP, no centro do Porto, perto das 2h da madrugada, depois de abandonarem o local com os oficiais da polícia “a falarem com o dono enquanto fumavam”. “Sinto que [a PSP] não vai agir contra o proprietário, porque falaram animadamente com ele durante algum tempo. Não queríamos ser importunadas e decidimos fazer outra queixa na Esquadra de Turismo da PSP”, refere a publicação.

Nas imagens partilhadas da câmara já desmontada, é possível ver uma etiqueta com dados de acesso (ID de utilizador e palavras-passe) para o dispositivo de vídeo.

O PÚBLICO também tentou contactar as turistas malaias, sem sucesso até ao momento.