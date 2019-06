Metro do Porto sem circulação entre Porto e Gaia a partir de 22 de Junho

A partir do dia 22 de Junho, e durante cerca de dez dias, não existirá circulação do metro entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Uma falha num dos aparelhos de dilatação da Ponte Luís I vai obrigar a trabalhos de reparação que impedirão a circulação do metro no tabuleiro superior da ponte. Estima-se que esta interrupção se prolongue durante dez dias, refere a Metro do Porto em comunicado.

Apesar da interrupção da travessia entre Porto e Gaia, a linha amarela continuará em funcionamento, embora este seja realizado de forma segmentada. A primeira metade será feita entre as estações S. Bento e do Hospital de S. João e a segunda entre as estações de Jardim do Morro e de Santo Ovídio.

A Metro do Porto diz estar a estudar alternativas de circulação entre o Porto e Vila Nova de Gaia em transportes públicos, que serão divulgadas logo que definidas.

Na Noite de São João, a circulação do Metro na Linha Amarela estará totalmente impedida.