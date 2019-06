Incêndio em autocarro da Resende corta A1 num dos sentidos, mas já está dominado

Um autocarro incendiou-se ao início da tarde desta sexta-feira na auto-estrada A1, entre o nó do Carregado e de Vila Franca de Xira, e a circulação rodoviária está cortada nas duas vias no sentido Norte-Sul, mas o fogo já está dominado. Os 24 passageiros que seguiam dentro do autocarro foram retirados em segurança e há apenas um ferido: o motorista, que foi transportado para o hospital por inalação de fumos, diz ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O alerta para o incidente foi dado às 14h no quilómetro 26 da auto-estrada. Não se sabe ainda o que provocou o fogo. O autocarro pertence à empresa Resende, que tem sido notícia pela quantidade de autocarros que se incendeiam, sobretudo na zona do Grande Porto – o que levou a que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes passasse a monitorizar a transportadora.

“Incendiou um autocarro. Não há vítimas”, realçou a fonte da Brisa, em declarações à agência Lusa. Pelas 14h45, a mesma fonte dizia que a via da esquerda seria reaberta entre cinco e 10 minutos, sugerindo aos condutores que se deslocam no sentido Norte-Sul para usarem a A10, como alternativa, devido ao condicionamento do trânsito.

Pelas 14h49, havia uma fila de um quilómetro de extensão de trânsito na zona do incidente. De acordo com o sítio da Protecção Civil na Internet, no local estão 25 operacionais e nove viaturas. com Lusa