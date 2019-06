Baleia morta deu à costa em praia de Espinho

Uma baleia morta deu à costa junto à Praia dos Pescadores em Espinho. Segundo o Comandante Local do Douro e Leixões, José Cruz Martins, a baleia foi avistada no início da manhã desta sexta-feira, altura em que foram chamados para o local os Bombeiros Voluntários de Espinho, o Comando Local do Douro e Leixões e a Polícia Marítima.

A baleia adulta tem cerca de cinco metros de comprimento e está a cerca de uma milha e meia da costa (três quilómetros) em frente à zona balnear. Segundo o comandante, ainda não é possível precisar há quantos dias o animal estará morto ou o seu estado de decomposição.

“Neste casos, que são relativamente frequentes em toda a costa e nos arquipélagos, irá acontecer uma de duas coisas: ou a baleia acabará por se afundar e servirá de alimento a outras espécies, que é o destino normal nestas situações, ou virá parar a terra e nesses casos serão activados os meios necessários para a remover do sítio onde ela for ter. Neste momento a situação ainda é prematura, tudo depende das correntes”, explica José Cruz Martins.

Ainda não é conhecida a espécie da baleia ou a causa de morte do animal, mas a capitania garante que está a acompanhar a situação através da Polícia Marítima”.