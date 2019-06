Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Lisboa virada a Oriente

Dia 22 de Junho

Jardim Vasco da Gama - Belém

Em Belém, o Japão volta a dar o ar da sua graça. É a 9.ª edição da iniciativa que celebra a cultura nipónica, a amizade e o intercâmbio entre Portugal e o Japão. No Jardim Vasco da Gama, entre a Avenida da Índia e a Rua Vieira Portuense, e perto do Mosteiro dos Jerónimos, a Festa do Japão marca encontro com o Oriente, nas suas múltiplas expressões culturais (das artes marciais à gastronomia. Também por lá passam os tambores de Tomoro, Keita Kanazashi e Taiko Enishi, e o espectáculo de shamisen e canto de Hibiki Ichikawa e Akari Mochizuki. Também pode habilitar-se a uma viagem para duas pessoas ao país do sol nascente.

Horário: sábado, das 14h às 22h.

Grátis

Foto Selma Uamusse DR

LOULÉ

O mundo numa cidade

De 27 a 30 de Junho

Centro histórico

Quatro palcos, 33 grupos e artistas e um centro histórico a abarrotar de música, artesanato, cinema, teatro, exposições, poesia, gastronomia e outras animações. O Festival Med regressa a Loulé com o estatuto reforçado pelo lugar de destaque no mapa dos festivais de Verão, dentro e fora de portas. A 16.ª edição traz um cartaz com sons que passeiam por várias latitudes e espectros musicais. Entre eles estão, por exemplo, a moçambicana Selma Uamusse, a haitiana Moonlight Benjamin, os turcos Baba Zula, os cabo-verdianos Tubarões, o tunisino Dhafer Youssef, os brasileiros Marcelo D2 e Francisco, El Hombre, a guineense Eneida Marta, a espanhola Marinah, os mexicanos Los de Abajo, os norte-americanos Orkesta Mendoza e Anthony Joseph, oriundo de Trinidad. Na lista de convidados nacionais estão Camané, Mário Laginha, Dead Combo, Márcia, Ricardo Ribeiro, Dino D’Santiago, Diabo na Cruz, Cais Sodré Funk Connection e Gisela João, entre muitos outros. O Palco Castelo ganha este ano uma nova identidade, funcionando como um auditório ao ar livre, em formato intimista e dedicado exclusivamente à música portuguesa.

Horário: quinta a domingo, com concertos a partir das 20h.

Bilhetes a 12€ (dia) e 30€ (passe). Grátis para crianças até 12 anos

Foto DR

ESTORIL

Sabor a Brasil

Dias 22 e 23 de Junho

Fiartil - Feira de Artesanato do Estoril

No Estoril, o check in está feito para uma viagem ao Brasil. O convite é do Bossa Market que, pelo segundo ano, junta no mesmo saco música, arte, moda e os sabores brasileiros. Açaí, tapioca, pão de queijo, caipirinha e brigadeiro são alguns dos produtos-símbolo à prova nesta festa, que conta com mais de uma centena de expositores e marcas dos dois lados do Atlântico, sempre com a inspiração tropical. Há espaço para estilistas, decoração, acessórios, animação infantil (ioga, oficinas, pinturas) e, em estreia nesta edição, o Espaço Talk, com palestras e conversas sobre empreendedorismo, comunicação ou gastronomia. E porque não há Brasil sem ritmo, o cartaz traz uma dezena de espectáculos de samba, bossa nova e música popular brasileira, com convidados como Carol Campolina, Luciana Araújo ou os DJ Rafael Abi Ramia e Jeco Thompson.

Horário: sábado e domingo, das 11h às 23h.

Bilhetes a 3€

Foto Sortelha Nelson Garrido

SORTELHA

Beijo sem Fim

De 28 a 30 de Junho

Aldeia

Era uma vez uma donzela que à revelia dos desejos da sua mãe, uma dama suspeita de bruxarias, se enamorou por um príncipe mouro. Certa noite, quando o casal se encontrou à porta da muralha, a “bruxa” fê-los desaparecer, deixando no seu lugar dois penedos, hoje conhecidos como as Rochas do Beijo Eterno. Assim reza a lenda que serve de inspiração ao programa Beijo sem Fim, que decorre na Aldeia Histórica da Sortelha, ao longo de três dias, com a participação activa da comunidade. Com o intuito de viver a aldeia à moda antiga, há recriações da ceifa e da malha, oficinas para aprender a fazer molídias (rodilhas para carregar cestos à cabeça), teatro itinerante em miniatura, jogos tradicionais, música, gastronomia, visitas guiadas encenadas, piquenique e venda de produtos da terra. O evento abre o terceiro ciclo 12 em Rede - Aldeias em Festa, que até Dezembro dá vida às lendas e aos mitos das doze Aldeias Históricas de Portugal e que, em 2018, recebeu o certificado Biosphere Destination, premiando a inovação e a sustentabilidade do projecto.

Grátis (algumas actividades estão sujeitas a inscrição prévia - [email protected], Museu do Sabugal T. 271750080).

Programa completo aqui.

Foto FASVS

LISBOA

Vieira da Silva como nunca a viu

De 26 de Junho a 26 de Agosto

Centro Comercial Colombo

Depois de Paula Rego e Roy Lichtenstein, A Arte Chegou ao Colombo mostra Vieira da Silva como nunca a viu. A nona edição da iniciativa que tem como missão democratizar o acesso à arte é dedicada à conceituada artista portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992). Através de arte digital e multimédia do colectivo Oskar & Gaspar e com curadoria musical de Rodrigo Leão, a Exposição Imersiva à Obra da Artista usa “a perspectiva, a cor e a forma para celebrar 35 obras de Vieira da Silva, acrescentando-lhes vida digitalmente e desconstruindo-as de forma inédita”. O projecto de arquitectura deste museu, que durante dois meses está instalado na Praça Central, é da responsabilidade do KWY.studio. A exposição resulta de uma parceria com a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, que participou na selecção das obras e assegura “a qualidade, representatividade do percurso e o respeito pela integridade da obra da artista”.

Horário: todos os dias, das 10h às 24h.

Grátis

Foto DR

MONTALEGRE

Arte AnonymA

De 25 a 30 de Junho

Pitões das Júnias

Uma pedra que parece esculpida à mão numa terra transmontana. Um foco de luz a ligar uma aldeia a uma igreja no meio da serra. Um muro com rodas de madeira e objectos do quotidiano rural. O AnonymA - Anonymous Art Project instala-se na aldeia de Pitões das Júnias e segue o movimento land art, que toma o elemento natural como parte do processo artístico, integrando-o na própria obra. Uma espécie de exposição-instalação permanente na natureza, com obras que tanto podem viver ali como pertencer à colecção de um museu. O formato já é conhecido e é aqui utilizado por um grupo de escultores com a particularidade do anonimato. Não há assinaturas nem autorias, tal como acontece na natureza. A ideia é “que o observador não se interrogue acerca do nome do autor, desfrute da obra por si só e que, em alguns casos, até possa confundir a autoria humana com a natural”.

Grátis

Foto DR

MATOSINHOS

Postais de Macau

Até 18 de Agosto

Casa do Design (Sala de Exposições do Piso 0)

Em exposição estão 60 projectos produzidos nas últimas duas décadas por 20 estúdios de design macaenses, entre eles Jan Design, Cliffs Studio, Chiii Design, Rampages Studio, Fly Fish, Fromo Design Studio e Shidu Art Consultants, que mostram a nova identidade cultural do território. Comissariada por Emanuel Barbosa e James Chu, Design Macau XX assinala o 20.º aniversário da transferência de soberania para a China, depois de 400 anos de influência portuguesa, dando a conhecer o “actual panorama criativo de Macau em áreas como o design de cartaz, de livros, de branding, de embalagem, de produto e de projection mapping”, conforme consta na nota de imprensa. A assinatura é do Macau Design Centre e da Associação Cultural Portuguesa, com o apoio da esad–idea Investigação em Design e Arte e da Casa do Design.

Horário: segunda a sexta, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; sábado, domingo e feriados, das 15h às 18h.

Grátis



Foto DR

EXTRA: Cinema

Pavarotti

Com realização de Ron Howard (que assinou também Apollo 13, Uma Mente Brilhante, O Código Da Vinci ou Han Solo: Uma História de Star Wars, entre outros), este é um documentário biográfico sobre Pavarotti, o homem conhecido por “ter trazido a ópera ao povo”. Nos cinemas a partir de 20 de Junho. Mais em Cinecartaz.