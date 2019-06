É São João, é Porto em festa

Rusgas, Jorge Palma e um arraial de aquecimento

O pontapé de partida oficial das comemorações é dado no dia 22 de Junho, pelas 18h, com as rusgas de São João, uma das tradições mais antigas no contexto das festividades. A concurso vão estar sete rusgas, em representação de cada uma das freguesias do Porto (Bonfim; Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde; Paranhos; Ramalde; Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória; Campanhã; Lordelo do Ouro e Massarelos). O desfile decorrerá na Avenida dos Aliados, embora o lugar das apresentações seja a Praça General Humberto Delgado – onde os participantes farão a exibição final perante o júri.

Depois das rugas e ainda com os Aliados como cenário é como se fosse noite de São Jorge: sobe ao palco Jorge Palma. O artista que conta com mais de 40 anos de carreira promete embalar o público para o fim-de-semana (prolongado) de festa que ali começa. Clássicos como “Frágil”, “Deixa-me rir” ou “Encosta-te a mim” não vão faltar certamente. Mesmo assim, Palma não estará sozinho em palco. Segundo informações disponibilizadas pela Câmara do Porto, o músico terá a companhia de uma “banda alargada” e convida Manuela Azevedo dos Clã e Rui Reininho dos GNR.

Também no dia 22, mas fora das festividades oficiais, a Casa das Artes do Porto acolhe o Mega Arraial de São João nas Artes, integrado na série Baile e Maracujália. O evento começa às 16h e vai até 23h. No entanto, não há motivos para tristeza: no dia seguinte, a festa regressa à Casa das Artes.

Arraiais típicos

Na noite de 23 para 24 de Junho, até o mais pequeno largo da Invicta vai acolher um fogareiro onde serão assadas as típicas sardinhas e os não menos tradicionais pimentos. Basta adicionar um bocadinho de música e estão reunidos os ingredientes necessários a cidade vai ser invadida pelos típicos arraias que acontecem em praticamente todos os largos.

Bonfim : Junta de Freguesia do Bonfim na Escola Básica da Praça da Alegria (das 21h às 5h com entrada gratuita).

Campanhã : Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão no Ringue do Bairro do Falcão (início às 21h30).

Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde: São João no Paraíso da Foz, pelo Paraíso Sport Club da Foz e União das Freguesias, na Rua do Paraíso da Foz (das 21h30 às 5h). São João de Nevogilde no largo de Nevogilde (20h, entrada gratuita). Noitada de São João pela Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira e União de Freguesias, na Rua Gomes Eanes de Azurara (20h, entrada gratuita).

Paranhos : Festas de São João de Salgueiros organizadas pelo Sport Comércio de Salgueiros na Rua Leonardo Coimbra (18h, entrada livre).

Música e fogo-de-artifício

Nos Aliados, dia 23 às 22h, um concerto de guitarra portuguesa: é Marta Pereira da Costa com o seu quinteto.

Às 00h, como manda a tradição, o espectáculo de fogo-de-artifício, lançado desde a ponte Luiz I e das várias plataformas no rio Douro. O show vai demorar 20 minutos.

Depois, a noite é dedica à música de João Gil e em palco estarão a Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim. Para os mais resistentes, às 2h30, entra em cena a dupla DJ Alberto da Rocha e Francisco Moreira.

Propostas alternativas

Mas não só de arraiais se faz o São João. Para os que preferirem evitar as multidões também há alternativas.

O Mercado de Bom Sucesso vai acolher, ao longo de todo o fim-de-semana, diversas actividades alusivas à ocasião. Na noite mais longa do ano para os portuenses, o fado vai dar início às festividades (às 21h00) que se prolongam com Cassette, num concerto que será um tributo aos anos 80. A entrada é livre.

Na noite de São João, o Teatro Sá da Bandeira é uma paragem obrigatória para os amantes da música techno. Isto porque o espaço vai receber Maya Janes Coles, uma produtora e DJ britânica, mas com ascendência japonesa. A ela juntam-se Moullinex, XINOBI, os Local Heroes, Diana Oliveir, Jaakko AKA Pandemónio e Cumbadélica. Os bilhetes estão à venda por 10 euros e no próprio dia aumentam para 15.

De volta ao exterior, o Guindalense Futebol Clube é já um clássico das noites sanjoaninas. A festa começa cedo, pelas 15h, e estende-se até às 08h do dia seguinte. A animação está a cargo dos artistas Paulo Costa e Marcus. No entanto, não é só música que o Guindalense tem para oferecer. De facto, este é um sítio privilegiado para quem quiser desfrutar o tradicional espectáculo de fogo-de-artifício.

O ambiente pode ser festivo, mas a verdade é que para os alunos universitários decorre a época de exames relativa ao segundo semestre. Como forma de dar descanso ao estudo, os estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto estão a preparar um Mega Arraial nos jardins da faculdade onde prometem trocar as canetas e os livros pelas sardinhas assadas e o caldo verde — sempre ao som de boa música, é claro.

Também próximo do epicentro da festa e com programação dedicada às festividades, temos o Hard Club. No espaço conhecido por acolher os concertos mais alternativos da invicta, a festa começa às 19h e estão já prometidas as tradicionais sardinhas, bifanas, broa e pimentos. A entrada é livre.

Concertos

O ditado diz que “quem canta os seus males espanta” e em tempo de São João não há espaço para tristezas. Como tal, por toda a cidade são muitos os coretos e palcos que vão receber momentos musicais para todos os gostos, como por exemplo no coreto do Passeio Alegre, no largo do Calém (Lordelo), no cais das Pedras (Massarelos), no largo da Praia (Miragaia), no largo Amor de Perdição (Cordoaria) e na Alameda das Fontainhas. Muitas das sessões já tiveram início e prolongam-se para além do fim-de-semana festivo. Dentro do programa oficial dinamizado pela autarquia, destaque ainda para o tradicional concerto de São João da Banda Sinfónica Portuguesa que se realiza a 23 e 24 de Junho. O primeiro terá lugar na Casa da Música, às 22h, enquanto o segundo acontecerá na Avenida dos Aliados, pelas 17h.

Cascatas

O concurso de cascatas de São João conta com 34 concorrentes. Entre 1 e 30 de Junho, as cascatas admitidas a concurso podem ser visitadas gratuitamente das 14h às 17h. As localizações estão listadas aqui.

Em Leça da Palmeira, o Museu da Quinta de Santiago está de portas abertas para aqueles que quiserem contemplar as mais de 300 figuras que compõem a Cascata Leceira. Estão ainda previstos jogos, marchas populares e a actuação de um rancho folclórico.

Pelo Douro

No feriado, a partir das 16h30, irá decorrer a tradicional regata de barcos rabelos pelo Douro. A organização é da Confraria do Vinho do Porto, sendo que a competição vai já na 36.ª edição: 18 embarcações num percurso do Cabedelo à ponte Luiz I.

O programa completo das Festas do Porto pode ser consultado aqui.