10 ideias para um Verão com 1001 praias

O tesouro

A Praia de Odeceixe foi declarada um dos “tesouros” da Europa. “Tesouro escondido” para alguns, celebridade para outros, claro. A praia algarvia com costado alentejano (a ribeira de Seixe que nela desagua divide as duas regiões) é considerada uma pérola da costa portuguesa, na sua união entre mar, areal de boas dimensões, e as águas da ribeira que formam um lago. O conjunto, especialmente em vista aérea é sempre de encher o olho.

Foto Praia Boca do Rio, Budens, no caminho Sagres-Lagos DR

Belas praias, grande caminhada

A Rota Vicentina, no seu Trilho dos Pescadores entre Alentejo e Algarve, já nos levava por algumas das mais belas praias da costa portuguesa, das bandas de Porto Covo e seguindo por maravilhas como os areais de Milfontes, da Zambujeira, de Odeceixe, de Aljezur… Chegados a Sagres, agora é virar para a esquerda e seguir caminho até Lagos, sempre pela costa, por históricos mas recuperados caminhos, assinalados e repensados em formato de turismo sustentável. O site da rota ainda não inclui o trajecto mas deve estar quase. Praias? Do Martinhal à Dona Ana e Meia Praia é um colar de pérolas.

Foto Praia do Troviscal, uma das praias das Aldeias do Xisto Nuno Ferreira Santos

Amor de água fresca

Missão: refrescar-se. Plano: praias fluviais das Aldeias do Xisto. Fomos mergulhar a cinco praias, entre as que nos deixam sossegados na natureza, as mais urbanas e até as que incluem insufláveis. A rede das Aldeias do Xisto tem meia centena de praias fluviais concessionadas para descobrir.

Foto Dunas da Cresmina Mário Pereira

Um passadiço para a praia

Se não passa sem um passadiço, eis sete sugestões de Norte a Sul que incluem reportagens com passeios mais demorados por passadiços ideais para mergulhar na natureza. Tanto pelo interior, por ribeiras, cascatas e praias fluviais, como pela costa, com os olhos no mar e as ondas à nossa espera.

Foto Terra Estreita, Tavira, poluição zero Melanie Maps

Poluição zero

Um estudo da associação ambientalista Zero encontrou 44 praias sem qualquer vestígio de poluição, 7% das 608 zonas balneares em funcionamento este ano. Em grande destaque a região de Torres Vedras e também o concelho de Vila do Bispo: dez numa, cinco no outro. É escolher:

Foto Baleal, uma das praias de ouro Nuno Ferreira Santos

Praias de ouro

Seria preciso mais de um ano para percorrer uma praia portuguesa com distinção ouro por dia. A lista da associação ambientalista Quercus para a época balnear deste ano dá “qualidade de ouro” a 375. Detalhe: são menos 15 do que em 2018. A região Tejo e Oeste é a que tem mais (90), seguida do Algarve (87) e Norte (74). Concelhos top: Albufeira, Vila Nova de Gaia, Almada, Vila do Bispo, Torres Vedras. Lista completa:

Foto Monte Clérigo, Aljezur, praia de ouro DR/CM Aljezur

Foto Nugal Tucepi, na Croácia, uma das 17 praias para o Verão na Europa DR/EBD

Toda a Europa à praia

Se pretende ir pela Europa fora em busca de grandes praias, eis a selecção da European Best Destinations, que escolheu praias em vários pontos do continente. São “praias de sonho” ao gosto de cada um, sejam elas mais urbanas ou mais selvagens. Da Cala del Pi em Girona, em forma de concha, águas cristalinas e rodeada de vegetação; à Pasjaca na Croácia, uma praia pequenina de encher o olho e com o seu quê de misteriosa. Detalhe: a lista não tem nenhuma praia portuguesa.

Foto Grace Bay, Turcos e Caicos, uma das melhores praias do mundo no TripAdvisor DR

As melhores do mundo?

O TripAdvisor quando escolhe quase que faz lei, pelo menos em termos de popularidade. Dê uma volta ao mundo pelas escolhas dos milhões de utilizadores da mais influente plataforma de turismo. Aqui, o Algarve leva Portugal ao top mundial, além de ter três praias no top europeu. Cabo Verde também faz um brilharete.

Foto Nazaré, a mais acessível de Portugal Pedro Cunha

+Acessível

Se para si é importante e/ou necessária a melhor acessibilidade possível à praia, saiba que a Nazaré tem a praia “mais acessível” para pessoas com mobilidade condicionada. Conquistou a distinção máxima do programa “Praia Acessível – Praia para Todos”. A praia fluvial de Monsaraz ficou em 2.º lugar.

Foto Uma das praias já existentes no Alqueva, em Reguengos Rui Gaudêncio

Novinha em folha

Está quase a abrir a mais jovem praia do país. É fluvial e “filha” de Portel. A autarquia local aponta para finais de Junho a abertura da Praia Fluvial de Amieira, mesmo junto à aldeia, e que será a terceira do Alqueva. Há uma em Reguengos de Monsaraz e outra em Mourão.