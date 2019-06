O dia mais longo do ano é para celebrar – e há quem o faça no Stonehenge

Nesta sexta-feira assinala-se a chegada do Verão e o dia mais longo do ano e houve quem encontrasse pretexto para celebrar. As opções foram variadas: do ioga no London Eye até uma visita ao Stonehenge – afinal, é uma das poucas vezes no ano em que o monumento está aberto ao público.

Junto ao monumento do neolítico, milhares juntaram-se para celebrarem e aplaudirem o nascer do sol, que aconteceu pelas 4h52. Há centenas de anos que este ritual se repete e este é um dos únicos dias em que o Stonehenge está aberto ao público, sob apertada vigilância policial.

Durante o solstício, o Sol ergue-se atrás da pedra principal, a antiga entrada para o círculo de pedra, e a luz solar é canalizada pelo centro do monumento.

Em Portugal continental, e de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Sol nasceu às 6h11 e irá pôr-se às 21h04. A duração do dia foi "de 14:53:07 horas”, lê-se no site, “apenas 1 segundo a mais do que no dia seguinte.”

Na Austrália, pelo contrário, é celebrado o dia mais curto do ano. E há quem goste de o assinalar com um banho gelado do lago Burley Griffin, em Camberra, tal e qual como veio ao mundo.