Fernando Torres anunciou a retirada dos relvados

Fernando Torres anunciou, esta sexta-feira, o fim da carreira profissional de futebolista.

O internacional espanhol, através da sua conta no Twitter, revelou que “depois de 18 anos emocionantes, chegou o momento de pôr fim à carreira”.

Com 35 anos, o jogador do Sagan Tosu, do Japão, anunciou que vai dar uma conferência de imprensa no próximo Domingo, em Tóquio, para “explicar todos os detalhes”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além do Sagan Tosu, Fernando Torres representou o Atlético de Madrid, o Liverpool, o Chelsea e o Milan. A nível de clubes, o avançado fez 706 jogos e marcou 252 golos.

El Niño, como era conhecido no mundo do futebol, foi internacional espanhol em 110 ocasiões, com um total de 38 golos pela selecção roja.

A nível de títulos colectivos, venceu uma Liga dos Campeões e Taça de Inglaterra, pelo Chelsea, e uma Liga Europa, pelo Atlético de Madrid. Pela selecção espanhola, foi duas vezes campeão europeu, em 2008 e 2012, marcando nas duas finais, e campeão do mundo, em 2010.