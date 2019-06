Dylan por Scorsese: os ilusionistas

“Se um mistério é desvendado, cai o processo. Neste caso, no caso Dylan, o mistério nunca é resolvido, portanto o processo continua. Continua a aparecer. Uma e outra vez ao longo dos anos. Quem é esta personagem afinal?”. Escreveu-o Sam Shepard em Rolling Thunder Logbook (1976) e essa é realmente a pergunta que se faz há muito, muito tempo. Tempo suficiente para que o mito se tenha tornado realidade e para que a questão – “quem é esta personagem afinal?” – se te tenha tornado a única resposta possível. Eis o que nos mostra Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, o filme estreado a semana passada no Netflix com que Martin Scorsese dá sequência à relação com Bob Dylan depois do celebrado No Direction Home.

