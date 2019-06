Mascarado, mas nem por isso anónimo

Assentada a poeira, o mundo foi descobrindo, com as opiniões a dividirem-se sobre o que pensar, que Rolling Thunder Revue – a Bob Dylan Story by Martin Scorsese não é completamente de fiar, que brinca ao jogo do gato e do rato com a verdade factual, que contém elementos de mascarada, como um pequeno teatro (um kabuki de equívocos?) posto em cena por uma dupla de pranksters, Scorsese e Dylan – que, obviamente, é preciso promover ao estatuto de co-autor da brincadeira, não se imagina que ele seja apenas um peão no jogo de Scorsese (além de que, e já lá iremos, há precedentes: Rolling Thunder Revue encaixa que nem uma luva na história da relação entre Bob Dylan e o cinema). A acção, de resto, passa-se no mesmo ano do primeiro encontro cinematográfico entre os dois: 1976, ano em que Scorsese filmou o último concerto da The Band, que tinha Dylan em palco para a girândola final, no que veio a ser The Last Waltz, estreado em 1978, pai ou mãe dos documentários musicais que nos últimos anos se tornaram parte importante do trabalho do cineasta.

