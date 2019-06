A incrível fantasia do Caribe no jornalismo de Gabo

O jornalismo e a literatura sempre andaram próximos na obra de Gabriel García Márquez. Ele usava recursos jornalísticas na escrita de ficção e escrevia jornalismo com o contágio fantasioso do Caribe. O Escândalo do Século é um testemunho dessa relação próxima entre os dois ofícios de Gabo. O livro, com edição inédita, reúne 50 textos jornalísticos García Márquez publicados entre 1950 e 1984.