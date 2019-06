Honestidade cívica: a maioria das carteiras perdidas que são devolvidas têm dinheiro

Se alguém encontra uma carteira com dinheiro perdida na rua, fica com ela ou entrega-a? Intuitivamente, a resposta poderia logo ser: fica com o dinheiro e nem entrega a carteira. Também uma equipa de cientistas dos Estados Unidos e da Suíça começou por pensar que essa seria o comportamento mais frequente. Para perceber o que acontece na realidade, os investigadores testaram a honestidade cívica relativamente a carteiras perdidas em 40 países e ficaram surpreendidos. Publicado na revista Science esta sexta-feira, neste estudo verificou-se que em 38 dos 40 países as pessoas devolviam mais as carteiras que tinham dinheiro.

