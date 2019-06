Apple recolhe portáteis MacBook Pro por problemas de sobreaquecimento na bateria

A gigante tecnológica Apple emitiu um alerta para que alguns portáteis MacBook Pro sejam recolhidos, uma vez que a bateria pode sobreaquecer e representar um “risco à segurança” do utilizador.

A recolha aplica-se apenas a um número limitado de portáteis MacBook Pro de 15 polegadas, vendidos principalmente entre Setembro de 2015 e Fevereiro de 2017. A Apple pede aos clientes que tenham comprado o seu dispositivo entre estas datas para pararem de o utilizar e procurarem a loja da Apple mais próxima de si para que os computadores sejam arranjados de forma gratuita.

Os utilizadores podem verificar se o seu dispositivo Mac está dentro do modelo de portáteis que estão a ser recolhidos na secção “Sobre este Mac” no menu Apple, inserindo depois o número de série do computador. Apenas os modelos referidos como “MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, meados de 2015)” fazem parte da recolha. A empresa garante que mais nenhum modelo de portátil apresenta este tipo de problema.

O anúncio da empresa chega depois de outra campanha de recolha para adaptadores de tomada eléctricas projectados para serem usados ​​em Hong Kong, Singapura ou no Reino Unido em Abril deste ano, uma vez que poderiam partir e “representar um risco de choque eléctrico” ao utilizador, referiu a empresa no comunicado divulgado pelo site Business Insider.