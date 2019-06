Grávidas sem urgências no Verão. Quatro maiores hospitais de Lisboa fecham serviços por falta de médicos

A partir da última semana de Julho e até ao final de Setembro, as urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais da Grande Lisboa vão estar fechadas num esquema de rotatividade. Esta foi a solução avançada ontem pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) numa reunião com os directores de serviço da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, Hospital de São Francisco Xavier e Hospital Amadora-Sintra.

