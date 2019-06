Obstetrícia. Bloco chama Marta Temido de urgência ao Parlamento; PSD diz que ministra escondeu a situação

O Bloco de Esquerda pediu a audição urgente da ministra Marta Temido na comissão parlamentar de saúde, bem como da Administração Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (a par do que já havia pedido o PCP) e dos directores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Amadora-Sintra "sobre o possível encerramento rotativo das urgências de obstetrícia na região de Lisboa”.

No texto a que o PÚBLICO teve acesso, o Bloco de Esquerda refere que “um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e excelência não se faz com remendos ou com soluções de mal menor. Encerramentos rotativos, diminuição de serviços, portas fechadas à admissão de utentes não são soluções”. E pede o reforço do SNS “com mais profissionais (neste caso em concreto com obstetras e anestesistas)”.

Os bloquistas querem ainda perceber “há quanto tempo se sabe que tal situação poderia ocorrer e que medidas foram adoptadas pelo Ministério para a evitar”. Até porque, argumentam, “uma situação de tal carência não acontece de um dia para o outro”.

Já o PSD diz aguardar por declarações da ministra da Saúde sobre a notícia avançada pelo PÚBLICO de que os serviços de urgência de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais da Grande Lisboa vão ser encerrados durante o Verão de forma rotativa por falta de recursos humanos. “Não acreditamos que a ministra se vá escudar na Administração Regional da Saúde. Se assim for, será devidamente questionada.”

O deputado social democrata Ricardo Batista Leite diz que espera até amanhã uma reacção de Marta Temido, mas lamenta que a ministra, que ontem esteve na comissão de saúde a responder a perguntas dos deputados, tenha omitido este plano que está a ser gizado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e os quatro hospitais em causa: Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, Hospital S. Francisco Xavier e Hospital Amadora-Sintra.

"Os deputados do PSD questionaram a ministra sobre este problema da obstetrícia várias vezes ontem no Parlamento. Lamentamos que ela tenha guardado esta informação para si”, diz ao PÚBLICO. E avisa: “O PSD aguardará que a senhora ministra reaja até amanhã, senão irá, no mínimo, enviar uma pergunta ao Governo.”

Ricardo Batista Leite argumenta que a existência deste plano de contingência demonstra uma “aparente falta de planeamento e uma incapacidade de manter os serviços em funcionamento e revela a contínua degradação do Serviço Nacional de Saúde”. Perante a decisão do encerramento rotativo das urgências, os social-democratas esperam que no mínimo exista “um esforço do Ministério da Saúde para garantir uma informação adequada aos cidadãos”, de forma a que a situação não se agrave ainda mais.

A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve esta quarta-feira na comissão de saúde onde foi questionada sobre o problema de escassez de recursos humanos na área da obstetrícia. Falou de “um problema de recursos humanos no baixo Alentejo” por falta de pediatras e ginecologistas e da situação do Amadora-Sintra que tem “menos dois ginecologistas que em 2015”.