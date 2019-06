Abate de drone foi um “erro enorme”, ameaça Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o caso do drone americano abatido pela força aérea iraniana acusando o regime de Teerão de ter cometido “um enorme erro”. Num comentário curto feito, como habitualmente, na rede social Twitter, Donald Trump escreveu: “O Irão cometeu um enorme erro!”.

Os Estados Unidos confirmaram esta quinta-feira que um drone, pequeno avião não tripulado, da Marinha americana foi abatido pelo Irão. Segundo Sarah Sanders, conselheira de imprensa da Casa Branca, Donald Trump foi informado sobre o incidente na quarta-feira à noite e, de novo, na quinta-feira de manhã.

Segundo um comunicado do Pentágono, o drone de vigilância da Marinha americana foi abatido quando se encontrava em “espaço aéreo internacional”. O comunicado refere que o “drone de vigilância marítima RQ-4A Global Hawk”, fabricado pela empresa norte-americana Northrop Grumman, foi “abatido”, esta madrugada, “por um sistema anti-aéreo de mísseis terra-ar iraniano, quando operava em espaço aéreo internacional, sobre o estreito de Ormuz”. Portanto, Washington considera que a reacção do Irão foi “injustificada”.

Já o Irão, através da Press TV, canal de informação em inglês da televisão estatal nacional, foi o primeiro a informar que o drone “foi abatido pela força aérea”, por alegada violação do espaço aéreo, na província costeira de Hormozgan, no Sul do país. O comandante dos Guardas da Revolução, general Qassem Soleimani, disse que o Irão “não tem qualquer intenção” de entrar em conflito com outra nação do mundo, mas garantiu que o país “está pronto para a guerra”.

De acordo com os responsáveis pela Defesa americana, “as informações iranianas segundo as quais o engenho aéreo sobrevoava o Irão são falsas”.

Este incidente ocorre num contexto de crescente tensão entre o Irão e os Estados Unidos e depois de, na passada quinta-feira, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no estreito de Ormuz. O Irão negou qualquer envolvimento nos ataques e sugeriu que podia tratar-se de um golpe dos EUA para justificar o uso da força contra a república islâmica.

O diferendo entre os Estados Unidos e o Irão dura há bastante tempo e a crispação está a aumentar desde que o Presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos, há um ano, do acordo nuclear internacional assinado, em 2015, entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança – Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China (mais a Alemanha) – e o Irão, restaurando sanções devastadoras para a economia iraniana.

Neste contexto, Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, comentou a “estratégia” de Donald Trump face ao Irão, qualificando-a como “um desastre”. O número dois da administração democrata predecessora, liderada por Barack Obama, considera que o Governo de Trump está a “afastar-se da diplomacia” e a “tornar mais provável um conflito militar”. Na opinião de Biden, o actual Presidente dos EUA “fracassou” em dois “interesses vitais” na região do Médio Oriente: impedir que o Irão adquira armas nucleares e assegurar a estabilidade do fornecimento energético do estreito de Ormuz.

Biden, que já anunciou a candidatura às primárias democratas para as presidenciais de 2020, recordou ainda que Trump “prometeu que o abandono do acordo [nuclear de 2015) e a imposição de sanções parariam a agressividade do Irão, mas não fizeram mais do que torná-lo mais agressivo”.