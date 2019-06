“Para a Europa perceber o seu lugar no mundo tem de aprender muito mais sobre a China”

Nos próximos cinco anos, os líderes das instituições europeias terão de encontrar respostas para grandes desafios globais: a emergência climática, e as mudanças geopolíticas que põem em causa o papel e a centralidade da Europa no xadrez mundial. A crise económica deixou de ser uma ameaça premente, mas o futuro presidente da Comissão ainda terá de lidar com os efeitos da recessão do passado, corrigindo as assimetrias e desigualdades que levaram os eleitores a mudar radicalmente a geografia política da UE, considera no “Memorando para os novos líderes da União Europeia” o Bruegel, o think tank europeu especializado em economia de que Maria Demertzis é vice-directora.

Continuar a ler