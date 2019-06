A aldeia que o solstício transforma em instalação artística

Reportagem

Dos antigos giros de água à caminhada do lampião às actuais Festas do Solstício: Alvoco da Serra andou muito para aqui chegar e muito ficou pelo caminho. Mas há quem teime em preservar as tradições, baralhá-las e apresentá-las aos visitantes. Este ano será com uma espécie de instalação de arte – e a aldeia rejuvenesce enquanto se prepara para receber o Verão, de 21 a 23 de Junho.