Cama e livros. O hotel que é uma livraria abriu em Nápoles

Primeiro foi em Tóquio, em 2016: uma livraria-hostel instalou-se num arranha-céus e os convidados encaixavam-se nos espaços por detrás de estantes carregadas milhares de livros. Três anos volvidos, é Nápoles que recebe este novo conceito de Bed and Book.

E a versão italiana tem outro estilo: a simplicidade quase espartana dos hostel é substituída pelo conforto elegante e palaciana. Porém, a ideia-base é a mesma: uma livraria – neste caso a Mooks Mondadori, instalada na Via Luca Giordano, o coração pedestre do afluente bairro Vomero, famoso pela dinâmica cultural e pelas lojas.

A proposta “indecente”: dormir com “mais de mil autores” por cima da livraria no Mooks Palace. Sob a tutela de Calvino e Freud que emprestam o nome às duas suítes (cada uma com 45 metros quadrados) que compõem a oferta do Mooks Bed & Book.

No nome, B&B (habitualmente bed and breakfast, cama e pequeno-almoço), até se troca o pequeno-almoço pelos livros, mas, na realidade, o pequeno-almoço (napolitano tradicional) faz parte dos serviços deste bed & book em que cada quarto está mobilado com móveis antigos e decorado com obras de arte contemporânea.

Contudo, são mesmo os livros que se destacam nos espaços eminentemente brancos: as suas lombadas coloridas preenchem quase todos os espaços livres e, quem gosta de livros, sabe que esse é o conforto supremo. São 4500 títulos, incluindo exemplares que remontam a 1740 e têm lugar de destaque nos quartos, expostos como se em escaparates.

O hotel de duas suítes começou a receber hóspedes este mês e está disponível para reserva no site desde 140 euros, via Booking. A livraria, no piso térreo, inclui café e outros espaços.

Milão e Roma são as cidades que se seguem na rota do Mooks Bed & Book.