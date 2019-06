São eles que decidem: conheça os eleitores que estão a definir a política dos EUA

Um reformado preocupado com o futuro da sua neta no condado de Pinellas, no Estado da Florida. Uma operária de fábrica em Racine County, Wisconsin, que duvida que os políticos vão melhorar a sua vida de mãe solteira.

Um escoteiro disposto a cruzar as linhas partidárias para melhorar a sua cidade operária no condado de Northampton, na Pensilvânia. Um estudante universitário homossexual e latino em Maricopa County, Arizona, que se prepara para votar pela primeira vez.

Estes são apenas alguns exemplos de eleitores norte-americanos que vivem em alguns dos estados (e condados) que devem desempenhar um papel descomunal nas eleições presidenciais de 2020. Nas eleições de 2016, nestes quatro condados, os resultados finais foram decididos apenas por quatro pontos percentuais (ou menos), culminando, no entanto, na vitória de Donald Trump.

O caminho de Trump para um segundo mandato vai testar o novo mapa eleitoral realinhado pelo actual presidente dos Estados Unidos da América, sendo que deverá ter um forte apoio de eleitores causasianos da classe trabalhadora (que em 2016 o ajudaram a vencer na Flórida e na Pensilvânia). Trump terá pela sua frente a tarefa de sagrar em Wisconsin, Estado que viu a participação entre eleitores negros predominantemente democratas diminuir nas últimas eleições.