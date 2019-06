Skeffington Cup & Ellen Kendall Cup 2019

O Oporto Golf Club, com a colaboração da CN Sports, organizou a 128ª edição consecutiva da Skeffington Cup, assim como a 65ª edição da Ellen Kendall Cup. Este ano num formato renovado, as provas foram disputadas em simultâneo ao longo de três dias. No primeiro e no segundo dia foram disputadas as provas de qualificação para apurar os oitenta melhores jogadores e doze melhores jogadoras para competirem na grande final que se realizou no terceiro dia. O torneio contou com mais de 150 jogadores nesta edição que se repetirá em 2020.

Após os dois primeiros dias de qualificação, na grande final disputada no terceiro dia, os prémios Nearest to the Pin Homens e Senhoras, no buraco 16, foram atribuídos a Serafim Rodrigues e a Elza Oliveira, respectivamente. O 2º lugar Gross Homens foi atribuído a Pham Cong Son com 76 pancadas; Os 1ºs lugares Gross foram atribuídos a Vasco Correia com 75 pancadas e a Beatriz Ferreira Mata com 88 pancadas; os 2ºs lugares Net foram atribuídos a Quan Dinh Nghia com 69 pancadas e a Rosa Meira com 76 pancadas; os vencedores, 1ºs lugares Net foram Miguel Agrellos com 68 pancadas e Rosina de Sousa Guedes com 75 pancadas.

Com a vitória na Skeffington Cup, Miguel Agrellos ganhou a possibilidade de reunir uma equipa de três pessoas para participar no Pro-Am no Scandinavian Invitation em Gotemburgo (Prova do European Tour); um par de sapatos Kankura Golf; uma subscrição anual premium na aplicação Hole 19 e um convite para participar no Turkish Airlines World Golf Cup 2019, em Lisboa.

Rosina de Sousa Guedes ao tornar-se a vencedora da Ellen Kendall Cup, ganhou um par de sapatos Kankura Golf, um almoço no The George Wine & Terrace para duas pessoas, uma subscrição anual premium na aplicação Hole 19 e um convite para participar no Turkish Airlines World Golf Cup 2019, em Lisboa.

Miguel Agrellos, vencedor da Skeffington Cup 2019 Net e Rosina de Sousa Guedes a vencedora da Ellen Kendall Cup 2019 - Net / © CN Sports

Todas as fotografias dos três dias de torneio, assim como do jantar de gala, almoço e cerimónia de entrega de prémios, podem ser consultados no site do Oporto Golf Club.

A este evento a que se juntaram inúmeros parceiros, destaque para o sorteio entre os cerca de 200 convidados presentes no jantar no Casino Espinho, que ofereceu uma gama única de prémios: dois telemóveis topo de gama Samsung e Huawei oferecidos pela PT Empresas; dois voos em económica e dois em business para qualquer destino na Turquia, oferecidos pela Turkish Airlines Portugal; estadia e green-fees para quatro pessoas no Le Golf National; estadia de duas noites para duas pessoas no The St. Regis em Abu Dhabi; estadia de duas noites para duas pessoas no Vidago Palace; estadia de duas noites para duas pessoas no Sheraton Cascais Resort; estadia de duas noites para duas pessoas no Vila Foz Hotel & Spa; visita e prova de vinhos para duas pessoas na Cave Ferreira; almoço para duas pessoas no Vale Abraão no Six Senses; dois almoços para duas pessoas no The George Wine & Terrace; um tee-time com buggies no Dom Pedro Victoria Golf Course Vilamoura; um tee-time com buggies no Dom Pedro The Old Course Golf Club Vilamoura; um tee-time com buggies em qualquer campo na Quinta do Lago; um tee-time no Montado Hotel & Golf Resort; um par de sapatos Kankura Golf; subscrições anuais Hole 19; garrafas Magnum da Freixenet.

A Skeffington Cup e a Ellen Kendall Cup 2019 tiveram como main sponsor a Solverde; como sponsor a PT Empresas e Turkish Airlines; e contou ainda com o apoio da Ferrari, Freixenet, Vista Alegre, Kankura Golf e Associação de Turismo do Porto e Norte. O campo oficial do evento foi o Oporto Golf Club; e teve como Media Partners a SPORT TV, o programa televisivo Golf & Golfistas, com transmissões nos vários canais da SPORT TV e a Golf Tattoo; a Hole19 foi a aplicação oficial do evento.

Todos foram essenciais para a realização e sucesso de mais uma edição da Skeffington Cup & Ellen Kendall Cup, Torneios de Golfe do Oporto Golf Club.





