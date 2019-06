Morreu Philippe Zdar, pioneiro do ‘french touch’ e membro dos Cassius

Philippe Cerboneschi, conhecido no meio artístico como Zdar, um dos membros da dupla de música electrónica Cassius, pioneiro da vaga de música francesa dos anos 1990 que ficou conhecida como ‘french touch’, morreu em Paris nesta quarta-feira, confirmou o agente do músico à BBC e ao Le Monde.

“Ele sofreu uma queda acidental da janela de um andar alto de um edifício parisiense”, disse Sebastien Farran à BBC, sem fornecer mais detalhes. O músico, que foi um dos pioneiros da música electrónica em França, num movimento conhecido como French Touch, tinha 52 anos.

Os Cassius foram responsáveis pela produção de discos de grandes nomes da música, como o álbum de lançamento da branda de pop indie francesa Phoenix, editado em 2000. Zdar trabalhou, mais tarde, no quarto álbum da mesma banda, Wolfgang Amadeus Phoenix, que lhes valeu o Grammy de melhor álbum de música alternativa em 2010.

Na lista de colaborações contam-se ainda bandas como os Beastie Boys, Air ou Franz Ferdinand. O produtor francês trabalhou ainda com Kanye West, na música Why I Love You, do álbum Watch the Throne, de 2011.

Cerboneschi começou a sua carreira na música como cantor e baterista em bandas de punk. Despediu-se do seu trabalho enquanto empregado de mesa depois de ter visto uma fotografia da banda britânica Eurythmics a gravar num estúdio em Paris. Foi aí que decidiu que também queria “encontrar essa magia”, contou ao Le Monde durante uma entrevista em 2016.

Conseguiu um trabalho num estúdio de música em 1980. Trabalhou como engenheiro de som para Serge Gainsbourg e, mais tarde, formou os Motorbass com o DJ Etienne de Crécy.

Em 1996 formou os Cassius com Hubert Blanc-Francard (ou Boom Bass, como é conhecido no meio). A sua música foi descrita como “alegre” e fez parte do ADN da new wave da música electrónica francesa, ao lado dos Daft Punk e dos Air.

Depois da notícia da sua morte, alguns nomes da música quiseram prestar-lhe homenagem. “Philippe Zdar foi uma grande inspiração”, disse o produtor Rostam Barmanglij, que trabalhou com os Vampire Weekend, ao The Guardian. As músicas produzidas por Zdar no álbum 1901 dos Phoenix eram “a referência de uma mistura incrível, ninguém lhes podia mexer”, completa Barmanglij.

Os Cassius preparavam-se para lançar o quinto álbum depois de um interregno de três anos. Dreems será lançado nesta sexta-feira.