Calor a Sul e chuva no São João no Porto. Verão começa sexta-feira

O Verão começa na sexta-feira e traz calor para o Algarve e interior alentejano: os termómetros chegarão aos 30ºC nos distritos de Faro e Évora, aos 29ºC em Beja, aos 28ºC em Castelo Branco e aos 27ºC em Portalegre (e também em Santarém e Setúbal). Quatro dias depois, as festas de São João (24 de Junho) terão chuva no Porto e temperaturas a oscilar entre os 15ºC e os 21ºC, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Antes das festas e do fim-de-semana, o feriado do Corpo de Deus (quinta-feira, 20 de Junho) terá céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro até meio da tarde, lê-se no site do IPMA. Está previsto vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal em algumas localidades; há também uma pequena descida da temperatura mínima e um ligeiro aumento da máxima. As temperaturas máximas oscilarão entre os 20ºC (Aveiro, Porto e Guarda), 23ºC em Lisboa e em Vila Real e 29ºC em Évora. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores terão chuva (assim como o distrito de Braga).

Já o fim-de-semana será de tempo ameno e céu nublado no Porto e a chuva só chega no domingo – tal como em Lisboa –, permanecendo até quarta-feira, dia 26, quando ainda haverá aguaceiros fracos. Haverá chuva em mais distritos no Norte e no Centro no domingo, 23: Braga, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Bragança, Leiria e Viana do Castelo (neste último há previsão de chuva desde domingo até quarta-feira).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O início do Verão na sexta-feira terá céu pouco nublado ou limpo, com períodos de nebulosidade nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, refere o IPMA. Haverá também vento fraco a moderado. No sábado a previsão é semelhante, com uma ligeira subida das temperaturas máximas. Além das temperaturas altas registadas a Sul, os outros distritos terão temperaturas máximas de 21ºC (no Porto, na Guarda e em Sagres), de 22ºC (Leiria e Sines) ou 24ºC (em Lisboa, Coimbra e Vila Real).

Já nos Açores, sexta-feira será dia de céu muito nublado e de períodos de chuva (que continuarão como aguaceiros fracos no sábado) em todas as ilhas. No arquipélago da Madeira haverá períodos de céu muito nublado e vento fraco.