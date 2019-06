Jovem de 22 anos encontrado morto numa garagem em Mangualde

Um jovem de 22 anos foi esta quarta-feira encontrado morto debaixo de uma viatura, dentro de uma garagem, em Abrunhosa do Mato, no concelho de Mangualde, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 5h42, para a Rua das Figueiras, na povoação de Moledo.

Atendendo à forma como estava a viatura, há a suspeita de que o jovem a estaria a consertar quando esta lhe caiu em cima, acrescentou.