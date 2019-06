Exame de Física e Química: entre o “era um bocadinho difícil” e o “correu bem”

No dia do exame nacional de Física e Química, o PÚBLICO esteve na Escola Secundária António Damásio, em Lisboa, para questionar os alunos à saída do exame.

1. Como correu o exame?

2. Correspondeu à matéria leccionada nas aulas?

3. O que gostavas que tivesse saído que não saiu?

4. Qual foi a pergunta ou tópico que correu pior?

Guilherme Monsanto, 18 anos, Ciências e Tecnologias

Foto

1. Correu bem. Já é o segundo ano que venho cá, não estava com muitas expectativas.

2. Sim, sim. Saiu o que eu aprendi. Tal como eles disseram que ia sair electricidade este ano, estava lá uma pergunta.

3. Nada. Sinceramente acho que saiu o que estava à espera que saísse.

4. Uma pergunta de experiência laboratorial, sobre um gráfico. Não me correu nada bem. Mas acho que de resto era tudo acessível.

Joana Antunes, 16 anos, Ciências e Tecnologias

Foto

1. Correu bem. Acho que correu bem.

2. Sim. Se estudasse mais podia ter sido melhor, mas acho que a professora explicou tudo bem e nos preparou em condições para o exame.

3. Eu acho que nada. Porque aquelas coisas que, durante o tempo de escola, tive dificuldade em aprender, não saíram.

4. Houve uma pergunta de Química do 10º ano que eu não tinha estudado em condições, só tinha passado os olhos. Foi um bocadinho mais difícil chegar lá, mas acho que consegui.

Tomás Carvalho, 17 anos, Ciências e Tecnologias

Foto

1. Para a quantidade de exercícios que fiz, não correu muito mal. Mas achei que era um bocadinho difícil. O início começou por correr mal, mas quando comecei a fazer as coisas com calma, não correu tão mal quanto isso.

2. Sim, correspondeu.

3. Mais energia mecânica! Só saiu mais na parte final, e o tempo era reduzido. Eu pelo menos demorei muito tempo a fazer o inicial, então depois tive de fazer à pressa e não sei se está bem.

4. Energia de remoção. Demorei demasiado tempo a transitar de níveis.

Emília Palha, 19, Ciências e Tecnologias

Foto

1. Correu bem… podia correr melhor, mas correu bem.

2. É um bocado complicado. Visto que nós estamos a repetir o exame pela segunda vez e houve uma alteração do ano passado para este ano, houve algumas perguntas, pelo menos uma, que não fizemos antes, pelo menos eu não estava habituada a fazer.

3. Electromagnetismo, se calhar, e mecânica. Física de 11º ano.

4. Acho que foi mesmo a parte da termodinâmica.

Tomás Rodrigues, 17 anos, Ciências e Tecnologias

Foto

1. Correu bem, podia ter corrido melhor.

2. Mais ou menos. As perguntas eram um bocado difíceis.

3. Mais termodinâmica e mecânica.

4. Não, era um bocado geral a dificuldade.

Carolina Fernandes, 16 anos, Físico-Química

Foto

1. Correu bem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

2. Sim. Mas tinha aspectos muito pequeninos que se não estivéssemos atentos, errávamos.

3. Este ano eles meteram na matriz que ia sair mais matéria. E aquilo que saiu em relação a essa matéria foi só um exercício. Portanto, estava à espera que saísse mais matéria daquilo que eles disseram que ia sair.

4. Sim. Mas era por aspectos mais pequeninos que não dei conta. Sobre a tabela periódica, comprimentos de ligação…