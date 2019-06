Aquilo que me diferencia de Daniel Oliveira

Eu prometi que não continuaria a ocupar as páginas do PÚBLICO para comentar o 10 de Junho e as suas reacções, e tenciono cumprir. Este texto sai apenas no online, sem grandes preocupações estilísticas. De qualquer forma, não quis deixar de o escrever, porque considero Daniel Oliveira um interlocutor suficientemente sério para não merecer ficar sem resposta, e porque sou a favor dos debates no espaço público.

Continuar a ler