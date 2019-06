Viseu: quatro dias num campo de férias para aprender a liderar

Viseu prepara-se para receber 50 jovens num campo de férias, entre os dias 24 e 27 de Julho. O objectivo é que “desenvolvam capacidades de liderança”, anunciou esta quarta-feira a Vissaium XXI, Associação para o Desenvolvimento de Viseu, que organiza a iniciativa em conjunto com a Viseu Marca. O Young Leaders Summer BootCamp “assenta num conjunto de actividades criativas, workshops, desafios individuais e de grupo, pensados numa ótica de desenvolvimento de capacidades de liderança e empreendedorismo em jovens entre os 17 e os 23 anos”, adianta o comunicado.

Segundo a entidade organizadora, ao longo dos quatro dias, “os participantes irão abordar temáticas como liderança pessoal, inteligência emocional, motivação, gestão de equipas, tempo, stress e mudança, design thinking (conjunto de ideias para abordar problemas e propostas de soluções) e preparação da entrada para o mercado profissional” de trabalho. “Neste programa de Verão, os jovens serão desafiados a viver uma experiência memorável de desenvolvimento das suas capacidades de liderança, através de workshops e outros desafios práticos e divertidos”, explica a Vissaium XXI.

Os participantes estarão divididos em dois grupos: 25 jovens entre os 17 e os 20 anos e os restantes 25 entre os 21 e os 23 anos. Confirmados no evento, no painel de formadores, estão Diogo Rocha, Miguel Oliveira, Jorge Quintão, Rute Pereira e João Torneiro, que se vão distribuir por vários locais e instituições da cidade.

Os interessados devem preencher este formulário, onde é pedido o CV e uma mensagem escrita (máximo 50 palavras) ou em vídeo, explicando o motivo da inscrição. Devem também enviar um vídeo sobre um dos seguintes temas: "O que é um bom líder?”; "Quem é o melhor líder que conheces? Porquê?”; "O que queres estar a liderar quando tiveres 30 anos?”. O preço de inscrição é de 100 euros e inclui estadia, refeições, deslocações entre os locais a visitar durante o programa.

Para o director da Viseu Marca e também vereador da Cultura, com o pelouro do Marketing Territorial, da autarquia viseense, Jorge Sobrado, “este programa reforça a promoção e valorização da cidade enquanto pólo de atracção de talentos, inovação e empreendedorismo”. Esta Young Leaders Summer Bootcamp funcionará, acrescenta o comunicado de imprensa, “como uma autêntica semana aberta de promoção do destino Viseu, com destaque para as suas infra-estruturas e valências nas áreas científicas, empresariais, desportivas, culturais e turísticas”.