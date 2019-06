Os invejosos

Gostaria de dar os parabéns a João Tavares por não se deixar intimidar por aqueles dos seus críticos invejosos. Embora haja muitos lisboetas, que de lisboetas só têm o nome, continuam a pensar que só os lisboetas têm direito a ocupar lugares de relevo. Desiludi-me muito com as críticas que apareceram nos jornais a João Tavares. Se muitos dos seus críticos metessem a mão na consciência verificariam que era o seu amor-próprio ofendido quem criticava.

Um jornalista alentejano atreve-se a passar à frente dos encartados da capital? Então o Presidente da República foi convidar este alentejano de Portalegre para comissário das comemorações do 10 de Junho? E nós os lisboetas espúrios, os escritores que não são lidos, os frequentadores do Tavares Rico não somos superiores? Que desvergonha é esta? No tempo da “outra senhora”, em todos os cafés de Lisboa dizia-se a respeito de Américo Tomás: “Aqui Jaz Américo Tomás, nada fez e nada faz e para cúmulo da chatice nada fez do que disse”. Lembram-se? Talvez não porque esses críticos ainda andavam nos projectos paternos e maternos.

Não sejam invejosos e não se mostrem ofendidos quando alguém que com mérito ultrapassa as vossas mesquinhices, se apresenta desassombradamente ao povo.

Borges Simão, Torres Novas

JMT e o 10 de Junho

“A política não falha apenas quando conduz o país à bancarrota. A política falha quando deixa o país sem rumo e permite que se quebre a aliança entre o indivíduo e o cidadão”. O discurso de João Miguel Tavares (JMT), presidente da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e da Comunidades Portuguesas, devia ser lido diariamente pelos deputados e pelos ministros. Este discurso devia fazer parte do Plano Nacional de Leitura. A polémica em torno da nomeação de JMT fez sair da toca as habituais cobras cuspideiras que dizem mal de tudo e de todos. Essas aves de mau agoiro deviam ler O Milagre do Mindfulness, de Thich Nhat Hanh.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Não ligue

Amigo João Miguel Tavares, li a sua crónica de ontem [na última página do PÚBLICO], e tenho acompanhado de perto as críticas que têm vindo a público acerca do seu discurso no 10 de Junho. Só tenho uma coisa a dizer-lhe: não ligue qualquer importância a essas críticas negativas. A grande maioria dos portugueses revê-se nas suas palavras.

José Bartolomeu, Alferrarede

Miguel Duarte é criminoso?

O caso de Miguel Duarte, o português acusado de auxílio à imigração ilegal, revela-se um exemplo das más práticas da justiça contemporânea. Como podem acusar de criminosa uma pessoa que de forma altruísta se opõe à falta de auxílio humanitário, à desconsideração da igualdade entre géneros e os direitos humanos, à oposição da perseguição; enfim, alguém que a sua grande motivação é a proliferação da democracia e a oposição à tortura. Sim, porque não auxiliar alguém que necessita de ajuda para sobreviver é ser cúmplice na tortura que essa pessoa está sujeita com as condições desumanas em que se situa. Esta situação só pode deixar-nos indignados e provocar-nos um enorme sentimento de injustiça.

Gens Ramos, Porto