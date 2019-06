Três russos e um ucraniano acusados de terem derrubado o voo MH17

Três russos e um ucraniano são os primeiros acusados na investigação ao derrube do voo MH17 ​da Malaysia Airlines em 2014, em que morreram 298 pessoas.

A equipa que investiga o crime acusa de assassínio Igor Girkin, Sergei Dubinski e Oleg Pulatov (russos) e Leonid Kharchenko (ucraniano) por terem transportado o míssil que derrubou o avião que sobrevoava o Leste da Ucrânia, onde se travava um conflito entre o Exército do país e forças separatistas pró-Rússia.

As acusações são baseadas numa longa investigação internacional conduzida por oficiais dos cinco países afectados pelo desastre (Holanda, Malásia, Ucrânia, Bélgica e Austrália).

Fred Westerbeke, procurador-chefe da investigação diz, citado pela BBC, que a equipa “suspeita que Girkin, Dubinsky, Pulatov e Kharchenko terão tido um papel relevante na morte de 298 vítimas inocentes”.

O procurador afirma, contudo, que “os meios de prova em que se suportam as suspeitas serão elaborados durante os procedimentos judiciais" e que só “depois, o juiz decretará a sentença”. “Os suspeitos são inocentes até prova em contrário no tribunal”. O responsável pela investigação acrescentou ainda que “há provas que demonstram que a Rússia providenciou o lançador de mísseis”.

Igor Girkin, conhecido como Strelkov, é um ex-coronel do Serviço Federal de Segurança (a agência russa de inteligência) que recebeu o título de ministro da defesa, em Donetsky, na Ucrânia, cidade ocupada pelos separatistas pró-Rússia. À altura, afirmou que as milícias não tiveram qualquer envolvimento no derrube do avião.

Sergei Dubinski ( ou Khmuriy) integrou o Departamento Central de Inteligência russo e estava abaixo de Girkin na hierarquia. À semelhança de Igor Girkin, mantinha contacto regular com o Governo russo.

Olag Pulatov, conhecido como Giurza, é um antigo soldado das forças especiais do Departamento Central de Inteligência russo e era vice-director dos serviços de inteligência em Donetsk, segundo a equipa de investigação.

O ucraniano separatista Leonid Kharchenko não tinha carreira militar, mas liderou uma unidade de combate como comandante, no Leste da Ucrânia.

O voo comercial MH17 fazia a ligação entre Amesterdão e Kuala Lumpur quando foi atingido por um míssil. Transportava passageiros de várias nacionalidades mas a maior parte das vítimas eram holandesas.

Segundo a BBC, foram emitidos mandados de detenção internacional para os quatro homens. Fred Westerbeke disse que o início do julgamento foi marcado para 9 de Março de 2020.

A aeronave partiu do aeroporto Schiphol, em Amesterdão, às 10h15 locais do dia 17 de Julho de 2014 e deveria aterrar em Kuala Lumpur, Malásia, no dia seguinte. Poucas horas depois da descolagem, o avião perdeu o contacto com a torre de controlo de tráfego aéreo a cerca de 50 quilómetros da fronteira russa-ucraniana. O avião despenhou-se em Donetsk, uma área controlada por separatistas russos.