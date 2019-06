ONU conclui que há “indícios credíveis” do envolvimento do príncipe herdeiro saudita na morte de Khashoggi

As Nações Unidas declararam esta quarta-feira que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, deve ser investigado pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, existindo “indícios credíveis” de que o herdeiro do trono e outros altos responsáveis do reino saudita estiveram envolvidos no assassinato daquela figura crítica do regime.

Numa análise minuciosa de 100 páginas, Agnes Callamard, relatora especial da ONU, conclui que a morte do jornalista foi “um crime internacional” e acusa a Arábia Saudita de “execução premeditada e deliberada”.

Baseando-se nas gravações áudio das conversas registadas no interior do consulado saudita em Istambul, onde Khashoggi foi morto, o relatório reconstitui os últimos momentos do jornalista e aquele em que o repórter é encurralado por funcionários sauditas — um dos quais terá mesmo dito que “tinham vindo para o apanhar”. Na gravação ouvem-se sons de confronto físico e de respiração ofegante e pesada.

O relatório conclui que “as análises das gravações realizadas por agentes dos serviços secretos turcos e de outros países sugerem que Khashoggi terá sido sedado e depois sufocado com um saco plástico”.

Através do ministro dos Negócios Estrangeiros, a Arábia Saudita já veio a público rejeitar as conclusões do relatório. No Twitter, Adel al-Jubeir afirmou que o documento não traz “nada de novo” e que “contém contradições claras e alegações infundadas”.

As conclusões das Nações Unidas podem agora servir para aumentar a pressão internacional sobre a Arábia Saudita, e em particular sobre Mohammed bin Salman, que nunca chegou a explicar publicamente o que sabia sobre o assassinato de Khashoggi. A Arábia Saudita negou inicialmente qualquer envolvimento no crime, afirmando mais tarde que o homicídio foi de facto perpetrado por agentes do reino, mas que não terá passado de uma operação ilegal sobre a qual o príncipe herdeiro não teve qualquer conhecimento.

O relatório, por seu turno, acusa a Arábia Saudita de ter encetado uma campanha de encobrimento do crime e de obstrução à justiça e afirma que o reino não agiu de boa-fé durante as investigações. A ONU exige por isso a suspensão do julgamento dos onze suspeitos identificados pelo reino saudita, considerando que o processo não é transparente nem credível.

“Cerca de oito meses depois da execução de Khashoggi, a identifição e atribuição de responsabilidades individuais permanecem obscuras e envoltas em segredo. Até ao momento, o Estado saudita não conseguiu reconhecer publicamente a sua responsabilidade pelo assassinato de Khashoggi, e não apresentou um pedido de desculpas à família, amigos e colegas pela morte do jornalista ou pela maneira como foi morto”, lê-se nas conclusões do relatório, citado pelo The Guardian.

A ONU não é a primeira organização a associar o príncipe herdeiro ao assassinato do jornalista saudita. Em Novembro, também a CIA informou o Governo dos EUA sobre a sua avaliação que ligava Mohammed bin Salman à morte de Khashoggi, apesar das afirmações em sentido inverso do Presidente Donald Trump.

O jornalista de 59 anos, crítico do regime, foi estrangulado e desmembrado depois de ter entrado no consulado saudita no dia 2 de Outubro de 2018, onde foi tentar obter documentos para se casar com a sua noiva, uma cidadã turca. O seu corpo nunca foi encontrado.