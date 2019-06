Nikolas Sarkozy vai ser julgado por corrupção e tráfico de influência

O julgamento de Nikolas Sarkozy, acusado de corrupção, vai começar nos próximos meses em Paris, diz a AFP, depois de o tribunal da relação ter rejeitado, nesta quarta-feira, os últimos recursos do antigo Presidente francês.

É a primeira vez que um antigo chefe de Estado vai a julgamento no período da V República, que começou nos anos de 1950.

Sarkozy é acusado de tráfico de influência e corrupção, num processo que teve origem em escutas ao seu telefone devido a suspeitas de que tinha recebido dinheiro do líder líbio Muammar Khadafi para financiar a campanha eleitoral de 2007.

As escutas, validadas pelo Supremo Tribunal, revelaram conversas entre o ex-Presidente e o seu advogado sobre a necessidade de obter, através do juiz Gilbert Azibert, informação sobre o processo que investigava a suspeita de financiamento ilegal da campanha de 2012 pela herdeira do império de cosmética L’Oréal, Liliane Bettencourt.

O antigo Presidente tem outros processos pendentes na justiça.