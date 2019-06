Moro opôs-se a investigação a Fernando Henrique Cardoso por “melindrar apoio” à Lava-Jato

Sergio Moro opôs-se a uma investigação da Lava-Jato ao antigo Presidente Fernando Henrique Cardoso, revelou na terça-feira à noite o site The Intercept Brasil. A notícia é baseada em conversas trocadas entre Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol através da aplicação Telegram.

A troca de mensagens entre o antigo juiz e agora ministro da Justiça e o procurador aconteceu um dia depois de a TV Globo ter noticiado que a operação anti-corrupção Lava-Jato estava a investigar Fernando Henrique no âmbito de uma denúncia a financiamento eleitoral ilícito. O processo foi porém abandonado por os possíveis crimes já ter prescrito.

“Tem alguma coisa mesmo seria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco?”, questionou Moro, perguntando de seguida se era sobre a “caixa 2 de 96”, a que Dallagnol respondeu: “Em princípio sim, o que tem é muito fraco”.

O crime em questão, como ressalvou Moro, estaria prescrito, mas o procurador garantiu que o caso foi enviado para o Ministério Público Federal de São Paulo “sem se analisar [a] prescrição”. “Suponho que de propósito. Talvez para mostrar imparcialidade”, esclareceu Dallagnol. Decisão que não agradou Moro, pois “melindra alguém cujo apoio é importante”.

As mensagens foram trocadas, diz o The Intercept Brasil, num momento em que a Lava-Jato estava a ser alvo de duras críticas por ser selectiva e poupar políticos do PSDB, partido a que Fernando Henrique Cardoso pertence.

Na altura, recorda o site brasileiro, o antigo chefe de Estado declarou “nada temer” e reafirmou o seu apoio à Lava-Jato. “O Brasil precisa de transparência. A Lava-Jato está colaborando no sentido de colocar as cartas na mesa”, disse.

A possibilidade de a Operação Lava-Jato avançar contra políticos do PSDB para silenciar os seus críticos já vinha de trás. Em 2015, revela o site de investigação jornalística, o procurador Roberson Pozzobon sugeriu numa conversa do Telegram colar-se os pagamentos da construtora Odebrecht aos institutos Lula e FHC. “Assim ninguém poderia indevidamente criticar nossa actuação como se tivesse viés partidário”, escreveu o procurador.

Mas os procuradores acabaram por decidir não avançar. Concluíram que os crimes se poderiam limitar a crimes fiscais e que os argumentos do Instituto FHC poderiam ser usados pela defesa do antigo Presidente Lula da Silva. Além disso, Moro opôs-se à investigação em mensagens a Dallagnol.

“Será que não será argumento pra defesa da Lils [empresa que gere as palestras de Lula] que é a prova que não era corrupção?”, questiona o procurador Diogo Castor de Mattos na mesma conversa. “Pensei nisso também. Temos que ter um bom indício de corrupção do FHC/PSDB antes”, responde Roberson.

Desde 2016 que o Ministério Público tinha conhecimento do possível envolvimento do antigo Presidente brasileiro, mas permaneceu em segredo até Abril de 2017. “Ajuda de campanha eu sempre dei a todos eles. E a ele também dei. E com certeza teve a ajuda de caixa oficial e não oficial”, disse o empresário Emílio Odebrecht, da Construtora Odebrecht.

Os crimes prescreveram entretanto e uma acusação formal não podia avançar, com o Ministério Público a sabê-lo, como revelam as mensagens entre Moro e Dallagnol. O caso acabou por ser arquivado três meses depois, mas, naquele momento, transmitiu a imagem de a Lava-Jato não ter qualquer motivação político-partidário no desenvolvimento do seu trabalho.

Esta narrativa foi contestada logo na primeira reportagem do The Intercept Brasil, mas a Lava Jato decidiu manter a versão: a de que estava simplesmente a investigar casos de corrupção sem qualquer motivação política por detrás. E, em nota oficial, reafirmou-o: o seu trabalho sempre foi motivado pela “imparcialidade da actuação da Justiça”.

As trocas de mensagens entre Sergio Moro e os procuradores, que estão a ser publicadas pelo site, vieram pôr em causa a credibilidade e motivação da Lava-Jato, no que no Brasil já é considerado como o maior escândalo de sempre a envolver o Poder Judiciário. Os críticos do trabalho de Moro e Dallagnol acusam-nos de politizarem a Justiça com fins políticos, porventura para beneficiar o Jair Bolsonaro (que se candidatava à presidência), afastando Lula da corrida ao Palácio do Planalto.

“Os diálogos divulgados sugerem que o juiz Moro orientava clandestinamente os trabalhos da acusação, o que está em contrariedade à Constituição brasileira, que obriga a imparcialidade dos magistrados. Aquele que acusa não pode ser o mesmo que prolata a sentença, e o juiz/acusador Moro actuou ao mesmo tempo em dois lados do processo, o que é uma violação do Direito”, escreveram Carol Proner e Juliana Neuenschwander num artigo de opinião no PÚBLICO.

Um dos exemplos da politização do processo é o debater de estratégias entre Moro e os procuradores para condicionar Lula a dar entrevista, ora tentando-o impedir judicialmente ora criando as condições para dificultar a transmissão da sua mensagem – em vez de ser a um jornalistas seria a vários ao mesmo tempo.