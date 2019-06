Qatar Airways eleita melhor companhia aérea do mundo nos “óscares” da aviação

A Qatar Airways, que se estreia em Portugal a 24 de Junho, voltou às vitórias nos “óscares” da aviação, anunciados ontem durante o salão de aeronáutica internacional Paris Air Show: conseguiu a sua quinta distinção como melhor companhia aérea do mundo, depois de no passado ter perdido o troféu para a Singapore Airlines. O top 10 dos World Airline Awards, que é decidido por apreciações de milhões de passageiros no site da Skytrax dedicado a avaliações de consumidores, é dominado pela Ásia e só a Lufthansa e a australiana Qantas são a excepção.

Nas companhias aéreas em versão low-cost, as geografias já são mais diversificadas, embora a melhor continue a ser asiática, a AirAsia, da Malásia. Mas é logo seguida pela easyJet e pela Norwegian. A Ryanair também conseguiu lugar no top 10: está em 9.º lugar.

Na Europa, o “óscar” de melhor companhia aérea foi para a Lufthansa (e também o de melhores primeira classe, económica e executiva); aliás os primeiros três lugares são do grupo, já que se seguem a Swiss e a Austrian. Já no Sul do continente, venceu a Iberia, incluindo o top 10 também as espanholas Air Nostrum e Vueling – as três integram também o mesmo grupo, o International Airlines Group, resultado da fusão British e Iberia.

Entre os vários prémios atribuídos, contam-se ainda o de melhor primeira classe do mundo para a Singapore e económica para a Japan Airlines. A melhor equipa de bordo é da Singapore (na Europa é a Finnair), os melhores serviços de aeroporto são da japonesa ANA (na Europa ganha a British Airways), a melhor aliança aérea é a Star Alliance (que integra a TAP, por sinal), e a cabine mais limpa é da EVA Air do Taiwan (a melhor limpeza europeia é a da Swiss).

Longe dos lugares cimeiros, está a TAP: ficou-se pelo 76.º lugar no top 100 das melhores companhias aéreas do mundo. A brasileira Azul, que integra o consórcio privado proprietário da TAP, conseguiu melhores classificações: é a 5.ª melhor regional do mundo e a melhor da América do Sul, além de ter também o melhor staff e a cabine mais limpa do subcontinente.

Os World Airline Awards existem há duas décadas. Este ano, a organização, a Skytrax, registou, segundo referem em nota à imprensa, 21.650 milhões de apreciações feitas por passageiros.

World Airline Awards As melhores companhias aéreas do mundo

Qatar Airways

Singapore Airlines

ANA All Nippon Airways

Cathay Pacific

Emirates

EVA Air

Hainan Airlines

Qantas Airways

Lufthansa

Thai Airways As melhores low-cost do mundo

AirAsia

easyJet

Norwegian

Southwest Airlines

AirAsiaX

Jetstar Airways

WestJet

Indigo

Ryanair

Eurowings



As melhores companhias aéreas da Europa

Lufthansa

Swiss International Air Lines

Austrian Airlines

KLM Royal Dutch Airlines

British Airways

Virgin Atlantic

Aeroflot

Air France

Iberia

Turkish Airlines



As melhores companhias aéreas Sul da Europa

Iberia

Turkish Airlines

Aegean Airlines

Alitalia

AtlasGlobal

Air Malta

Air Dolomiti

Vueling Airlines

LEVEL

Air Nostrum



A lista completa de prémios pode ser consultada no site dos World Airline Awards