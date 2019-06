Há Festa do Japão em Lisboa (e uma viagem a dois para ganhar)

Sob o mote da “amizade e cultura” entre Portugal e Japão, a festa nipónica está de volta a Lisboa. A 22 de Junho, das 14h às 22h, o Jardim Vasco da Gama, em Belém, até vai parecer fazer parte do Japão.

Este ano, a inspiração da Festa do Japão é o Tanabata, um popular festival de Verão baseado numa história de amor entre estrelas (é o festival das estrelas). Umas das suas tradições mais conhecidas é a escrita de desejos secretos em tiras de papel.

O programa, em que participam dezenas de associações e entidades, inclui demonstrações de artes marciais, apresentação de tambores, desfile de cosplay, e, entre outros, gastronomia, mais música e mais dança.

Numa tenda, vai também poder aprender e apreciar-se as artes da ikebana (arranjos florais), origami (as dobragens em papel), furoshiki (embrulhos em tecido) ou mesmo uma sessão de haiku (a poesia japonesa em forma curta mas profunda). Ainda no programa, atenção ao kingyo sukui, um jogo japonês que a embaixada do Japão em Lisboa, organizadora do evento, resume como “apanha do peixinho dourado”.

Nesta que é já a 9.ª edição do evento, há ainda outro grande momento, um quiz: um jogo de perícia que será baseado em perguntas sobre o Japão num sistema de verdadeiro/falso. Para o vencedor, um grande prémio: uma viagem ao Japão para dois. A inscrição no passatempo, às 17h, é junto à Tenda Tanabata.

O programa do evento, integrado nas Festas de Lisboa, e o regulamento do passatempo podem ser consultados no site da embaixada.