Francesinha do Café Santiago em lista das “melhores sanduíches da Europa”

Há quem se entretenha a debater se é ou não uma sanduíche. Mas o certo é que o molho da fama mundial que tem regado a francesinha nos últimos anos é condimentado com entradas em listas várias dedicadas às melhores sanduíches do mundo, do Aol Travel que lhe chamou uma sanduíche “de babar" à Condé Nast Traveler espanhola que a considerou uma sanduíche para valentes. Houve até quem garantisse, como Culture Trip, que a fama da francesinha já competia com a paelha ou a pizza.

Agora, volta a andar nas bocas do mundo graças a um site de guias de viagens, o Big 7 Travel, e com localização específica: o Café Santiago do Porto. Graças à inclusão num top das 50 Best Sandwiches In Europe, ​a francesinha do Santiago tem dado que falar.

“Uma sanduíche realmente única, originada no Porto e que se pode traduzir por ‘pequena francesa'”, assim começa o texto que resume a especialidade e que coloca a francesinha do Santiago no 14.º lugar da lista. “Fiambre, bife ou salsicha em pão”, “coberta por molho de cerveja e queijo e servida com ovo e batatas fritas”. O site indica o Café Santiago como “o melhor sítio para prová-la”.

Foto DR/Café Santiago

No pequeno texto não se realça mas, esta obra do Café Santiago – fundado em 1959 no Porto (oficialmente, já que terá aberto portas umas duas décadas antes como casa de pasto), tem até um “molho especial”, como anuncia a casa, e secreto: “constitui um bem guardado segredo de família” (Pereira, que gere a casa desde 1993). Os ingredientes estão listados (tirando os do molho, claro): pão, mortadela, salsicha fresca, linguiça fresca, bife de novilho, fiambre, queijo, ovo, o queijo de cobertura.

Foto DR/Café Santiago

Na lista do Big 7 Travel, o 1.º lugar é da “porchetta” (de carne de porco assada e desfiada) da Osteria All’antico Vinaio em Florença, Itália.