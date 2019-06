10 Fest, o festival que celebra a riqueza gastronómica dos Açores

É dito o maior evento gastronómico do arquipélago e, a partir das especialidades e ingredientes da região, o 10 Fest Açores, já em 8.ª edição, desafia dez chefs para preparar “menus de luxo” para dez jantares.

De 20 a 29 de Junho, o festival, em Ponta Delgada, receberá cozinheiros como António Loureiro, do restaurante A Cozinha de Guimarães, ou Óscar Geadas, do restaurante G de Bragança; ambos com estrelas Michelin. Cada jantar de degustação, de seis pratos, é acompanhado de experiências vínicas harmonizadas.

O 10 Fest é organizado pela Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) dos Açores e vai já em 8ª edição. É um evento que quer trabalhar o “potencial dos produtos açorianos, tendo em conta o receituário tradicional e a sua riqueza gastronómica”, diz Maria da Graça Teixeira, directora executiva da EFTH, citada em comunicado.

O festival, no restaurante Anfiteatro da EFTH, abre, a 20 de Junho, com António Loureiro, seguindo-se, a 21, o Dia dos Açores. Pelas cozinhas e jantares seguintes passam, além de Óscar Geadas, nomes como Vasco Coelho dos Santos (Eskalduna, Porto), Gonçalo Costa (do Tágide, Wine Bar e Saraiva’s de Lisboa), o luso-americano Antony Gonçalves (que tem o restaurante Kanopi em Nova Iorque), António Galapito d’ O Prado de Lisboa, Leandro Carreira do The Sea, The Sea de Londres, Fernando Cardoso do Altis Belém em Lisboa e Francesco Dilli do Ferreira Café no Canadá.

Os jantares são harmonizados com vinhos de várias regiões e produtores, incluindo, claro, açorianos. A festa de encerramento inclui a apresentação de cocktails elaborados e pensados pelos cozinheiros com os alunos do curso de mesa/bar da EFTH.

As reservas no 10 Fest Açores podem ser feitas online (para utilizadores registados, em alternativa numa loja RIAC) e os preços são de 50 euros para os jantares de 21 a 28 de Junho; de 60 euros para os jantares dos dias 20 e 29 de Junho.