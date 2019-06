Draghi vai voltar a baixar taxas, Trump quer o mesmo nos EUA

Para dissipar as dúvidas que ainda pudessem existir, Mario Draghi decidiu esta terça-feira em Sintra, onde está a decorrer o encontro anual do BCE, deixar “claro como cristal” aquilo que o Banco Central Europeu se prepara para fazer: voltar a injectar liquidez na economia, provavelmente através de nova descida das taxas de juro, apenas seis meses depois de ter dado por terminado o seu programa de compra de dívida. Desta vez, ao contrário do que aconteceu na semana passada, os mercados, e também Donald Trump, ouviram a mensagem.

Continuar a ler