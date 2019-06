À “boleia” do accionista Estado, particulares emprestaram mais de 100 milhões à TAP

O empréstimo obrigacionista TAP 2019-2023, destinado ao mercado de retalho, superou as expectativas da companhia, que começou por fixar um montante de 50 milhões de euros mas, dada a forte procura, nomeadamente de pequenos investidores, acabou por se financiar em 200 milhões de euros. A oferta de uma taxa de rentabilidade atractiva, especialmente se comparada com a taxa média dos depósitos (em valores próximos do zero) ajudam a explicar a forte procura pela emissão de obrigações, produto financeiro que não está isento de risco.

