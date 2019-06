Sérgio Conceição confirma interesse em Zé Luís: “Foi um pedido meu”

O treinador e o presidente do FC Porto confirmaram nesta quarta-feira o interesse no avançado Zé Luís, do Spartak Moscovo, tendo também sido dado como garantido o regresso do central Yordan Osorio ao plantel “azul e branco”.

Durante a emissão do programa Mercado, do Porto Canal, Sérgio Conceição entrou em directo, via telefone, para assegurar que há total sintonia entre as pretensões da equipa técnica e a direcção do clube no que respeita aos reforços.

“O Zé Luís, como outros jogadores, foram pedidos por mim à direcção com o intuito de reforçar o plantel e termos a equipa competitiva dos últimos dois anos e darmos continuidade ao que foi feito não só no campeonato nacional, mas também na Liga dos Campeões. O presidente e a direcção estão a fazer todos os esforços para que esses jogadores, entre os quais se inclui o Zé Luís, possam vir para o FC Porto”, frisou o treinador.

Pouco depois, foi a vez de Jorge Nuno Pinto da Costa corroborar esta afirmação. “O Sérgio disse-nos, desde a primeira hora, que gostava de ter o Zé Luís e estamos a tentar negociá-lo. Quem escolhe os jogadores no FC Porto é o treinador. Para virem, é condição sine qua non que foi o treinador que os pediu”, sublinhou o presidente dos “dragões”.

O dirigente deixou ainda uma palavra sobre o central venezuelano Osorio, que se exibiu a alto nível diante do Brasil. “O Osorio não volta ao FC Porto por ter feito um grande jogo ontem. Ele vem para o FC Porto porque no final da época, da lista que o treinador me deu e da qual fazem parte os jogadores que vão para estágio, logo no início da época, faz parte o Osorio. O Sérgio Conceição sabe o que ele vale”.