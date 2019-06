Luis Enrique deixa selecção espanhola

Luis Enrique deixou nesta quarta-feira de ser seleccionador espanhol, 11 meses depois de ter assumido o cargo. A decisão foi oficializada por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

Na base do abandono estarão razões pessoais que o afectam desde Março e que têm impedido o técnico asturiano de estar a 100 por cento com a “roja”. Enrique chegou mesmo a faltar vários jogos de qualificação da “roja” para o Euro 2020, acompanhando a preparação e os jogos à distância.

O sucessor de “Lucho” no cargo será Roberto Moreno, o seu “número dois”, que o tem acompanhado ao longo da sua carreira, desde o Barcelona B até à selecção espanhola, incluindo ainda as passagens pela Roma, Celta de Vigo e Barcelona.

“A nossa decisão é de confiar em Robert. Será ele o encarregado de nos levar ao campeonato da Europa e fazer o melhor possível”, revelou Rubiales.

Sobre a saída de “Lucho”, o líder federativo disse que foi uma decisão do próprio. “Foi alguém que se comportou de forma impecável. Aprendemos muito com ele. Transmiti-lhe que vai ter sempre a porta da selecção aberta. Foi ele que tomou a decisão”, frisou Rubiales.

Enrique tinha sido o escolhido para gerir os destinos da selecção espanhola, depois do desastre do Mundial 2018 com Julen Lopetegui (que saiu para o Real Madrid antes de se iniciar o torneio). Desde que assumiu o cargo, Enrique teve um percurso perfeito na qualificação para o Euro 2020 (quatro vitórias em quatro jogos), falhando, no entanto, o apuramento para a “final four” da Liga das Nações.

Esta será a primeira experiência de Roberto Moreno, depois de muitos anos como adjunto de Luis Enrique. “Não queria que fosse assim, mas é importante que tenha o apoio dele para começar a trabalhar”, disse o novo seleccionador espanhol.