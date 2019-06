Detido suspeito de homicídio por negligência na morte de Emiliano Sala

Um homem de 64 anos foi detido nesta quarta-feira por suspeita de homicídio por negligência, na sequência do acidente que resultou na morte do futebolista Emiliano Sala. A notícia está a ser avançada pela Sky News, que cita as autoridades britânicas.

“Temos desenvolvido uma investigação alargada sobre as circunstâncias da morte do senhor Sala e continuamos a trabalhar com os nossos parceiros, incluindo a Autoridade de Aviação Civil. Como parte desta investigação, detivemos hoje um homem de 64 anos do North Yorkshire por suspeito de homicídio por negligência”, declarou o inspector da polícia de Dorset, Simon Huxter.

Emiliano Sala morreu aos 28 anos depois de o pequeno avião em que seguia, rumo a Cardiff, se ter despenhado a norte de Guernsey, no dia 21 de Janeiro. Cerca de duas semanas depois do acidente, a aeronave foi encontrada, ainda com o corpo da vítima no interior, sendo que o piloto nunca foi encontrado.

O argentino Sala, que no início da carreira teve uma passagem pelo futebol português, tinha acabado de assinar contrato com o Cardiff, depois de ter brilhado em França, ao serviço do Nantes.