Coric sobrevive a três horas com Sousa

Não há dúvida de que a relva é o piso onde o ténis é mais rápido, mas nem sempre esse facto significa que os encontros demoram menos tempo. Três horas foi quanto durou o embate entre Borna Coric, a defender o título no Noventi Open, e João Sousa, vindo de três vitórias consecutivas nos courts de Halle. Pese embora a magnífica exibição do número um português, foi Coric a vencer, apesar de só ter conseguido quebrar o serviço do adversário uma única vez.

Sousa (71.º no ranking) entrou bem e foi o primeiro a distanciar-se, para 4-2, mas consentiu o contra-break logo de seguida. No jogo decisivo, Coric (14.º) foi o mais consistente. Não acusando o resultado, Sousa surgiu mais sólido, serviu ainda melhor no segundo set e chegou a 5-5 só com quatro pontos cedidos nos cinco jogos de serviço. Talvez por isso, Coric sentiu alguma pressão e teve de recuperar de 15-40, mas, ao quarto break-point, o vimaranense respondeu de forma brilhante para servir a 6-5, concluindo a partida com um jogo em branco e o quarto ás.

A eficácia do português manteve-se no set decisivo, no qual não enfrentou qualquer break-point. Mas também não aproveitou as três oportunidades de quebrar Coric, três delas a 3-3. O croata foi dando alguns sinais de desespero, mas manteve-se na frente do marcador. Já depois de o tecto amovível do Stadion se fechar, ao som de Raindrops Keep Falling On My Head, o encontro encaminhou-se para novo tie-break, que Coric encarou com confiança, dado o seu excelente registo neste ano: 12 encontros ganhos (em 16) no último set. Sousa voltou a começar melhor, mas o croata recuperou de 2/4 e, após um longo ponto de 26 pancadas, fechou com os parciais de 7-6 (7/4), 5-7 e 7-6 (7/4).

“Senti-me a perder o encontro e tenho de estar contente por ter dado a volta”, confessou, visivelmente aliviado, o croata, que na final do ano passado ganhou a Roger Federer. O número três mundial, que se estreou a derrotar John Millman (57.º), por 7-6, 6-3, é a grande atracção na jornada de quinta-feira, pois vai defrontar o contemporâneo Jo-Wilfred Tsonga (77.º), que já o venceu em relva.

No Queen’s, quinta-feira é o dia do aguardado regresso de Andy Murray à competição, em pares, ao lado de Feliciano López, num encontro agendado para o court central. Ontem, Juan Martín del Potro (12.º) entrou em prova, derrotando Denis Shapovalov (25.º), por 7-5, 6-4. Outros veteranos, Milos Raonic (18.º) e Stan Wawrinka (19.º), também venceram na relva londrina, mas a estreia de Stefanos Tsitsipas (7.º), frente ao britânico Kyle Edmund (30.º), foi interrompida pela chuva.