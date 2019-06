Uma viagem, a partir do Minho, pelo Portugal que está em nós

A luz é ténue, o cenário feito de naperons. Em palco, sete actores em tons de verde e castanho, sete cadeiras que nunca são apenas cadeiras e uma primeira frase gritada ao microfone que, sem sabermos, nos dá uma pista para o que aí vem. “Há esta ideia de que temos de saber para onde vamos quando começamos uma viagem. É mentira!”. Confirmámo-lo ao embarcar em Paisagem com Pessoas, co-produção das Comédias do Minho e do Teatro do Vestido, que está hoje, 19 de Junho, novamente em cena no Cine Teatro João Verde, em Monção, às 21h30. Uma peça que é uma viagem, algures “entre a reconstituição, o jogo e a descoberta”, nas palavras da encenadora Joana Craveiro, sobre o “mapa-pano-de-retalho visto do céu que é este país”. Uma travessia poética a partir do Minho, mas universal, com tantas camadas quanto destinos, onde tudo o que não é dito, diz muito. E ecoa.

