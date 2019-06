Violência e tradição

A Colômbia tem uma enorme riqueza de culturas tradicionais e ancestrais, mas também é, a partir das últimas décadas, um país marcado por uma cultura de “riqueza” menos tradicional e muito mais moderna, a do narcotráfico. Ciro Guerra e Cristina Gallego, que antes haviam assinado o celebrado O Abraço da Serpente, abordam em Pássaros de Verão o encontro devastador - “como uma praga de gafanhotos”, sugere a canção que fecha o filme - entre as culturas locais e o negócio do cultivo e comércio de narcóticos, passaporte para uma riqueza material relativamente fácil e rápida de alcançar.

