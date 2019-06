O norte-americano Sandor Ellix Katz, autor do livro Os Segredos da Fermentação, viaja pelo mundo com uma mensagem simples: os alimentos fermentados fazem parte das nossas vidas desde sempre — o pão, o queijo ou o vinho. Hoje, afirma, há uma redescoberta deste tipo de processos, que implicam uma outra relação com os alimentos.

Sandor Ellix Katz e a arte de se fazer chucrute em casa