Ministra vai ao Conselho Superior do Ministério Público falar dos salários de procuradores

A ministra da Justiça vai estar presente na reunião do Conselho Superior do Ministério Público desta terça-feira, convocada na semana passada pela Procuradora-Geral da República para discutir o paralelismo salarial entre juízes e procuradores.

Depois de os juízes terem visto o Parlamento aprovar o seu novo estatuto profissional, que permite aumentos salariais para os magistrados no topo de carreira, chegou a altura de discutir a situação dos procuradores. Só que o novo estatuto do Ministério Público limita-se a mencionar o paralelismo entre as duas carreiras, sem entrar em detalhes relativos às remunerações. Apesar de o deputado socialista Jorge Lacão ter assegurado que isso bastava para lhes garantir condições idênticas, essa garantia não foi suficiente para impedir o Sindicato de Magistrados do Ministério Público de marcar uma greve para o final deste mês.

E a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, marcou uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público para debater a questão. Na qual a ministra Francisca van Dunem resolveu estar presente, noticiou o Expresso e confirmou o PÚBLICO. Embora não seja inédito o titular da pasta da Justiça estar presente nestas reuniões, tem essa prerrogativa. E é a segunda vez que esta ministra está presente desde que tomou posse.

Segundo uma nota informativa do Ministério da Justiça, a governante “fará uma comunicação sobre matéria estruturante e da máxima relevância para o Ministério Público”.