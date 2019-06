Origem étnico-racial: Inquérito do INE não satisfaz os que preferiam pergunta no censos

Frustração, perplexidade, desilusão, oportunidade perdida: estas foram algumas das reacções ao chumbo, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), da criação de uma pergunta sobre a origem étnico-racial da população no Censos 2021. No dia a seguir ao anúncio desta decisão, o PÚBLICO ouviu alguns membros da posição maioritária no Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Governo que recomendou a pergunta, e também académicos e políticos apoiantes da medida.

