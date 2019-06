Férias do Natal têm três semanas. Calendário escolar do próximo ano lectivo

O calendário do próximo ano lectivo para os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário foi publicado esta terça-feira em Diário da República. O início do ano escolar está assim marcado para entre os dias 10 e 13 de Setembro e o período de férias do Natal é de 17 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2020, ou seja, mais uma semana do que o habitual.

O segundo período vai arrancar assim a 6 de Janeiro e terminar a 27 de Março de 2020. O terceiro e último período vai começar a 14 de Abril para todos e acaba logo a 4 de Junho, para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, num total de menos de dois meses. Acaba a 9 de Junho para 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. E a 19 de Junho para o pré-escolar e 1.º ciclo.

Foram publicadas também as datas das provas de aferição do ensino básico e calendário de exames finais nacionais do ensino secundário.

Consulte aqui o calendário escolar do próximo ano lectivo.